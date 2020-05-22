В первый год работы Зеленского произошло почти вдвое меньше заседаний СНБО, чем за Порошенко, - КИУ

22 мая, 2020, 13:30

В первый год работы президента Владимира Зеленского произошло почти вдвое меньше заседаний Совета национальной безопасности и обороны, чем при предыдущей власти

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего за период с 20 мая 2019 по 7 мая 2020 состоялось 9 заседаний СНБО. Для сравнения: в первый год президентства Порошенко (с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года) состоялось 15 заседаний СНБО.

Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации с коронавирусом, в связи с обострением ситуации в Донецкой, Луганской областях, из-за проблем угольной отрасли и накануне встречи в нормандском формате в Париже.

"При президенте Зеленскому роль СНБО фактически нивелировалась. Главным центром принятия решений является Офис Президента, а инструменты Совета национальной безопасности и обороны используются не слишком часто, о чем свидетельствует довольно низкое количество проведенных заседаний. Более того, появление в СНБО, хотя и на должностях советников , таких лиц как Сергей Сивохо вообще поставила под сомнение компетентность и профессионализм этого института ", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

"Сравнивая частоту заседаний СНБО, следует понимать, что в первые месяцы президентства Порошенко происходила активная фаза боевых действий, поэтому потребность в заседаниях СНБО была высокой. Однако во время работы Зеленского в Украине началась эпидемия коронавируса, что также требовало использования возможностей СНБО. В частности, использование инструментов СНБО для координации работы различных органов ", - добавил Кошель.

Согласно Закону "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" одной из функций СНБО является координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны при возникновении кризисных ситуаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .