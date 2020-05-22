В Нафтогазе заявили о снижении цены на газ для населения на 21% по сравнению с апрелем

22 мая, 2020, 20:05

Нафтогаз Украины сообщает, что в мае 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла, снизилась до 2,3 гривни за кубометр. Это на 21% меньше по сравнению с апрелем

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%. Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе - на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Как говорят в компании, в Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, "где из-за основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров".

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.