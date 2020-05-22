В Нацбанке сообщили о росте цен на продукты в течение недели
22 мая, 2020, 19:49
Нацбанк заявил о росте цены на продукты питания за неделю
Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ.
"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в сообщении.
Там добавили, что цены на продукты, за которыми следит государство, незначительно изменились.
"Ослабление карантина имело разнонаправленное влияние на другие цены. Цена на автомобильный газ росла на фоне повышения активности населения", - говорится в отчете.