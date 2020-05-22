 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке сообщили о росте цен на продукты в течение недели

В Нацбанке сообщили о росте цен на продукты в течение недели

Нацбанк заявил о росте цены на продукты питания за неделю

Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в сообщении.

Там добавили, что цены на продукты, за которыми следит государство, незначительно изменились.

"Ослабление карантина имело разнонаправленное влияние на другие цены. Цена на автомобильный газ росла на фоне повышения активности населения", - говорится в отчете.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать