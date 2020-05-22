В Нацбанке сообщили о росте цен на продукты в течение недели

22 мая, 2020, 19:49

Нацбанк заявил о росте цены на продукты питания за неделю

Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ.

"В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в сообщении.

Там добавили, что цены на продукты, за которыми следит государство, незначительно изменились.

"Ослабление карантина имело разнонаправленное влияние на другие цены. Цена на автомобильный газ росла на фоне повышения активности населения", - говорится в отчете.