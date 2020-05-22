В Киеве с 23 мая откроют зоопарк, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт . Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц ", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра, сегодня в зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов, в новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство большого паркинга для посетителей - на 500 авто. Его планируют открыть в июле.

Работать зоопарк с соблюдением санитарных норм и мер безопасности, в режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. А также ограниченной будет количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка.

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