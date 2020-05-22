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Espreso.tvОбществоВ Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 24 м/с

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 24 м/с

Сегодня, 22 мая, погода в Киеве ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Днем в Киеве прогнозируют сильные порывы ветра от 15 до 24 м/с (І уровень опасности, желтый). Специалисты призывают жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

В частности, специалисты советуют плотно закрывать окна домов и убрать предметы с балконов. Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, особенно тополей. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

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