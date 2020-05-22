 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве 47 новых случаев коронавируса, - Кличко

В Киеве 47 новых случаев коронавируса, - Кличко


фото: reuters
По сутки 21 мая в Киеве обнаружили 47 новых случаев COVID-19, выздоровели 23, умер один человек

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер 1 человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев", - рассказал мэр.

На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

  • 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет
  • 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет
  • 2 мальчика возрастом 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся насамоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.

"В городе растет количество заболеваний пневмонией. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. В Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией ", - подчеркнул Кличко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать