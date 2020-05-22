В Киеве 47 новых случаев коронавируса, - Кличко

22 мая, 2020, 12:35

По сутки 21 мая в Киеве обнаружили 47 новых случаев COVID-19, выздоровели 23, умер один человек

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер 1 человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев", - рассказал мэр.

На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

заболели:

22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет

23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет

2 мальчика возрастом 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся насамоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.

"В городе растет количество заболеваний пневмонией. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. В Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией ", - подчеркнул Кличко.

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