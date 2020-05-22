В Кривом Роге ранили прокурора при задержании преступника

22 мая, 2020, 19:31

В Кривом Роге прокурора местной прокуратуры ранили из пистолета

Информацию об этом Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева.

По ее словам, стрельба произошла минувшей ночью, когда полиция задерживала женщину, подозреваемую в покушении на убийство.

Задержанной объявлено о подозрении, в пятницу подозреваемой должны избрать меру пресечения

"Уголовное производство начато по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на убийство", - говорила Сараево.

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанной - 31 год. По предварительным данным, выстрелы были сделаны из зарегистрированного травматического пистолета.

Раненый прокурор находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.