В Кривом Роге ранили прокурора при задержании преступника
Информацию об этом Радио Свобода подтвердила пресс-секретарь прокуратуры области Александра Сараева.
По ее словам, стрельба произошла минувшей ночью, когда полиция задерживала женщину, подозреваемую в покушении на убийство.
Задержанной объявлено о подозрении, в пятницу подозреваемой должны избрать меру пресечения
"Уголовное производство начато по части 2 статьи 15, частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на убийство", - говорила Сараево.
Как сообщили в правоохранительных органах, задержанной - 31 год. По предварительным данным, выстрелы были сделаны из зарегистрированного травматического пистолета.
Раненый прокурор находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-