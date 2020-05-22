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Espreso.tvОбществоВ Конгрессе хотят запретить Трампу самостоятельно выходить из международных договоров

В Конгрессе хотят запретить Трампу самостоятельно выходить из международных договоров


фото: reuters
Демократы внесли в Конгресс США резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу самостоятельно принимать решение о выходе из международных договоров

Об этом сообщает Inside Defense .

По словам демократов, решение Трампа по выходу США из Договора по открытому небу нарушает закон.

"Решение администрации Трампа выйти из договора является пощечиной для наших союзников в Европе, оставляет наши развернутые силы в регионе в опасности, и является грубым нарушением закона ... Это решение ослабляет наши интересы в области национальной безопасности, изолирует Соединенные Штаты, поскольку Договор будет действовать без нас ", - говорится в заявлении.

Авторы резолюции также считают, что "договор является полезным инструментом для привлечения России к ответственности".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил , что США выйдут из Договора по открытому небу из-за несоблюдения его Россией.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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