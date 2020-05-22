В Европе цена на газ упала ниже уровня безубыточности Газпрома

22 мая, 2020, 15:59

Спотовая цена на газ в Европе за день рухнула на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров, цена "на скважине" в РФ - примерно $36,8 за тысячу кубов

Об этом пишет Интерфакс.

По подсчетам агентства, рентабельный уровень продаж газа в Европу для Газпрома находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - вместе более $70, а затем надо добавить пошлину в 30%.

На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа сейчас составляет $53 за тысячу кубометров (всего за сутки потеряла $10).

В четверг вечером аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая Газпром.

"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее всего, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение.

Кроме того, игроки рынка сжиженного природного газа кроме обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% газа в неделю на поддержание необходимой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят в Европу, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты.