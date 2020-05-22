В Черновицкой области в условиях карантина смягчили ограничение въезда и выезда
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
Осачук заметил, что контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.
"Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлен. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - сообщил Осачук.
Он отметил, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области.
- Напомним, 3 апреля Черновицкую область закрыли на карантин.
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