В Черновицкой области в условиях карантина смягчили ограничение въезда и выезда

22 мая, 2020, 17:34

В Черновицкой области приняли решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда в область условиях карантина, а также восстановили проезд частного транспорта и межобластного сообщения

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Осачук заметил, что контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.

"Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлен. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - сообщил Осачук.

Он отметил, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области.

Напомним, 3 апреля Черновицкую область закрыли на карантин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb