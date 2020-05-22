Украинцы на четверть увеличили использование банковских карт в январе-марте

22 мая, 2020, 10:51

Количество операций с использованием платежных карточек за первые три месяца 2020 г. выросла на 24,5%, а сумма - на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в первом квартале 2020 г. составила 1385,3 млн шт., а их сумма - 920,5 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 количество указанных операций выросло на 24,5%, а сумма - на 15,6%", - говорится в сообщении НБУ.

По количеству и сумме преобладали именно безналичные операции. Так, количество безналичных операций составило 1 183,2 млн шт. (85,4% всех операций), а сумма - 503 млрд грн, или 54,6% от суммы всех операций с карточками (в прошлом году, по итогам первого квартала, показатель составлял 49,7%).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-марте 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях - 50,3%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3 % (средний чек одной такой операции составлял 1505 грн).

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 составляло 68,6 млн шт.