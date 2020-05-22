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Espreso.tvОбществоУкраинцам разрешили открывать банковские счета дистанционно: Нацбанк утвердил новый порядок финмониторинга

Украинцам разрешили открывать банковские счета дистанционно: Нацбанк утвердил новый порядок финмониторинга


фото: НБУ
Национальный банк утвердил и обнародовал новые положения по осуществлению банками финансового мониторинга

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Национальный банк как и обещал, предоставил всем банкам достаточно времени для настройки свои процессов и процедур с финмониторинга. Банки смогут это сделать до конца 2020 года" , - пояснили в Нацбанке.

В частности, банки применять новые требования:

  • для новых клиентов - с даты вступления в силу закона (с 28 апреля);

  • для существующих клиентов - во время плановой проверки их данных (процедура KYC - "Знай своего клиента").

В НБУ перечислили изменения, которые произойдут:

  • Введение дистанционного идентификации

"Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не нужна", - рассказали в НБУ. Как указано, утвержден полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.

  • видеоидентификации

"Фактически работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы", - сообщили в Нацбанке, отдельно расписав, как это будет происходить для биометрических паспортов или ID-карточек и паспортов в виде "книги".

  • Обновлено требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев

Отмечается, что банки при идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Отныне банки должны использовать информацию не только из Единого реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, но и из других источников.

  • Новые подходы в работе банков по политически значимых лиц, членов их семей и связанных лиц (PEPs)

"Во время обслуживания PEPs с категории национальных публичных деятелей необходимо применить риск-ориентированный подход. В то же время при обслуживании лиц из этой категории не обязательно относить к высокой категории риска. Все зависит от должности лица, размера и вида банковских услуг и продуктов, которые они получают ", - рассказали в регуляторе.

В частности, банки обязательно должны относить PEPs с категории иностранных и международных общественных деятелей к категории высокорисковых, как и раньше. Также отныне существенно сокращен перечень тех, кто являются членами семей или связанными лицами политически значимых лиц. В частности, из этого перечня исключено сестер, братьев, дедов, баб, внуков, прадедов, прабабушек, правнуков.

  • Установлен перечень мероприятий по иностранным финансовым учреждениям - корреспондентам

Для иностранных финучреждений при установлении корреспондентских отношений с украинскими банками в Украине определено такие же требования, как и международными банками к украинским банкам. Теперь этот перечень мероприятий детализирован, а украинские стандарты соответствуют международным требованиям, сообщили в НБУ.

  • Детализированные правила перевода средств

Нацбанк предоставил детализированное описание технических настроек во время проведения денежных переводов. Речь идет исключительно о технологических процедуры и применение риск-ориентированного подхода при мониторинга переводов денежных средств.

  • Введена процедура информирования о нарушении финмониторинга (whistle-blowing)

"Банки должны создать анонимные каналы информирования о нарушениях. Этой процедурой может воспользоваться любой работник, обнаруживший нарушение, и должен сообщить ответственного работника банка по финмониторинге или руководителя банка о нем. Такую процедуру введет и Национальный банк. Этим каналом могут воспользоваться не только работники банков, но и третьи лица ", - отметили в НБУ.

  • Утверждены три модели определения ответственного работника за финмониторинг

  • Установлен порядок замораживания / размораживания активов лиц из списка террористов

  • Установлено базовый перечень критериев риска и индикаторов подозрительности финансовых операций

  • Введен инструмент возложение

Банки смогут использовать результаты идентификации и верификации от обязанных третьих лиц и поручать эту функцию агентам, пояснили в НБУ.

  • Предоставлено признаки ненадлежащего системы управления рисками банка.

Читайте также: Перевод больше 5000 наличности - нельзя без идентификации: в Украине заработал новый закон о финмониторинге. Что он меняет

  • Напомним, 28 апреля в Украине вступил в силу закон о финансовом мониторинге, поэтому для банков и платежных систем устанавливаются обновленные требования к информации о плательщике и получателе денежного перевода.

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