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Espreso.tvОбществоТри новых области: МЗ обновило список регионов, готовых ко второму этапу ослабления карантина

Три новых области: МЗ обновило список регионов, готовых ко второму этапу ослабления карантина

Центр общественного здоровья обновил список областей, которые соответствуют требованиям для начала второго этапа ослабления карантина

Об этом сообщила пресс-служба Центра.

Начать ослабление позволили Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям.

Согласно обновленным данным, неготовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая области.

Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:

  • инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);
  • охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения
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