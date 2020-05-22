Три новых области: МЗ обновило список регионов, готовых ко второму этапу ослабления карантина
22 мая, 2020, 21:14
Центр общественного здоровья обновил список областей, которые соответствуют требованиям для начала второго этапа ослабления карантина
Об этом сообщила пресс-служба Центра.
Начать ослабление позволили Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям.
Согласно обновленным данным, неготовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ривненская и Черновицкая области.
Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:
- инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);
- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-