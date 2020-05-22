Три дня на подачу документов: Кабмин снова ищет нового главу НСЗУ
22 мая, 2020, 18:32
Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Документы кандидатов принимаются до 25 мая
Вакансия появилась на портале госслужбы.
Требования: степень высшего образования - не ниже магистра. Опыт работы - общий стаж работы - не менее семи лет; - опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения - не менее трех лет. Свободное владение государственным языком. Владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).
- Министр здравоохранения Максим Степанов не согласовал ни одной кандидатуры среди трех победителей конкурса на должность главы Национальной службы здоровья.
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