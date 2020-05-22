Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых в выходные возможны заморозки
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"23 мая дожди пройдут в центре, местами на севере, в южной части, на Харьковщине. На Запорожье, в Луганской, Донецкой, Николаевской областях - без существенных осадков, только какие-то локальные небольшие влажные очаги. На Западе завтра будет сухая, даже солнечная, передышка", - сообщила синоптик.
В воскресенье западные области накроет атмосферный фронт с дождями.
"24 мая небольшие дожди также возможны в восточной части Украины, плюс Днипро с районами и Запорожье.
А вдоль полосы Чернигов-Киев-Кропивницкий-Одесса существенные осадки маловероятны", - отметила Диденко.
Температура воздуха будет оставаться низкой.
Ночью +3...+8°C, ближайшей ночью при прояснениях есть вероятность заморозков на Западе, Севере и в Центре.
В дневные часы столбики термометров достигнут в Украине +11...+17°C.
В Киеве в выходные дожди не ожидаются.
"В столице ночью будет холодно, +3...+6°C, да и днем не мед, +12...+16°C", - отметила синоптик.
Ветер будет оставаться северо-западным, порывистым.
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