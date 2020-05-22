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Espreso.tvОбществоСуд открыл производство по иску партии Шария к НАПК по госфинансированиь в 3,2 млн

Суд открыл производство по иску партии Шария к НАПК по госфинансированиь в 3,2 млн

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску политической партии Шария к НАПК, которая хочет добиться взыскания из госбюджета 3,2 млн грн на финансирование своей деятельности

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску политической партии Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся материалам", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что истец просит суд взыскать с государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3,2 млн грн.

Также истец просит признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

  • Напомним, партия Анатолия Шария подала судебный иск к Нацагентству по предупреждению коррупции с требованием предоставить государственное финансирование в размере более 3,2 млн грн.
  • Ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали от 2% голосов. Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года. Новый состав Верховной Рады изменил это правило. Теперь финансирование получают только партии, которые преодолели 5-процентный барьер и прошли в парламент.

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