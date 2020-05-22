Среди убитых в перестрелке в Житомирской области - бывшие военные и волонтеры, - прокуратура

22 мая, 2020, 11:48

Как отметили в прокуратуре, по предварительной информации, среди жертв арендатора ставка - волонтеры и бывшие военные

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Между владельцем пруда, местным жителем 1962 года, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

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Начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины.

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