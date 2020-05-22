 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСреди убитых в перестрелке в Житомирской области - бывшие военные и волонтеры, - прокуратура

Среди убитых в перестрелке в Житомирской области - бывшие военные и волонтеры, - прокуратура

Как отметили в прокуратуре, по предварительной информации, среди жертв арендатора ставка - волонтеры и бывшие военные

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Между владельцем пруда, местным жителем 1962 года, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, также жители города Киева" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Читайте также: Кровавая трагедия на Житомирщине: мужчина расстрелял семерых

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать