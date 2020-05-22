Сенат США утвердил назначение близкого соратника Трампа директором Нацразведки

22 мая, 2020, 10:50

Сенат США одобрил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклифф на пост директора Национальной разведки (DNI), который координирует работу всех разведслужб страны

Как сообщает DW, за утверждение кандидатуры Рэтклифф проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против.

В ближайшее время Джон Рэтклифф будет приведен к присяге, исполняющий обязанности главы ODNI с 20 февраля посол США в Германии Ричард Гренелл будет от нее освобожден.

Таким образом, вторая попытка Трампа поставить на эту должность близкого ему конгрессмена увенчалась успехом. Первую попытку он сделал в июле 2019 года. Однако тогда Рэтклифф отказался от выдвижения, объяснив это тем, что не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или внутрипартийные дебаты, и предпочел остаться в Конгрессе США.

Предыдущий глава ведомства Дэн Коутс завершил свои полномочия в августе прошлого года.

Рэтклифф известен своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможных связях Трампа с Кремлем. Он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.