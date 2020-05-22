Сенат США утвердил назначение близкого соратника Трампа директором Нацразведки
Как сообщает DW, за утверждение кандидатуры Рэтклифф проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против.
В ближайшее время Джон Рэтклифф будет приведен к присяге, исполняющий обязанности главы ODNI с 20 февраля посол США в Германии Ричард Гренелл будет от нее освобожден.
Таким образом, вторая попытка Трампа поставить на эту должность близкого ему конгрессмена увенчалась успехом. Первую попытку он сделал в июле 2019 года. Однако тогда Рэтклифф отказался от выдвижения, объяснив это тем, что не хотел бы, чтобы вокруг его кандидатуры возникли политические или внутрипартийные дебаты, и предпочел остаться в Конгрессе США.
Предыдущий глава ведомства Дэн Коутс завершил свои полномочия в августе прошлого года.
Рэтклифф известен своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможных связях Трампа с Кремлем. Он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.
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