Сдаем тесты 3-4 раза в неделю, - украинский футболист о коронавирусе в Германии
22 мая, 2020, 15:09
Украинский хавбек немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал о тестировании на коронавирус во второй бундеслиге
Об этом сообщает youtube-канал "Бомбардир".
В Германии футболисты сдают тесты 3-4 раза в неделю.
"В Германии без маски ты находишься только во время матча или разминки. Тесты на коронавирус сдаем очень часто - около 3-4 раз в неделю. Сдаем перед матчем, за день до встречи, после матча, также среди недели", - сказал украинец.
В текущем сезоне 26-летний Борис Тащи провел 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.
- 21 мая матче 27-го и 28-го туров чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших от коронавируса.
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