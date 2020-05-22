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Espreso.tvСпортСдаем тесты 3-4 раза в неделю, - украинский футболист о коронавирусе в Германии

Сдаем тесты 3-4 раза в неделю, - украинский футболист о коронавирусе в Германии


фото: Getty Images
Украинский хавбек немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал о тестировании на коронавирус во второй бундеслиге

Об этом сообщает youtube-канал "Бомбардир".

В Германии футболисты сдают тесты 3-4 раза в неделю.

"В Германии без маски ты находишься только во время матча или разминки. Тесты на коронавирус сдаем очень часто - около 3-4 раз в неделю. Сдаем перед матчем, за день до встречи, после матча, также среди недели", - сказал украинец.

В текущем сезоне 26-летний Борис Тащи провел 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

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