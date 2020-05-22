Сдаем тесты 3-4 раза в неделю, - украинский футболист о коронавирусе в Германии

22 мая, 2020, 15:09

Украинский хавбек немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал о тестировании на коронавирус во второй бундеслиге

Об этом сообщает youtube-канал "Бомбардир".

В Германии футболисты сдают тесты 3-4 раза в неделю.

"В Германии без маски ты находишься только во время матча или разминки. Тесты на коронавирус сдаем очень часто - около 3-4 раз в неделю. Сдаем перед матчем, за день до встречи, после матча, также среди недели", - сказал украинец.

В текущем сезоне 26-летний Борис Тащи провел 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.