СБУ задержала танкиста "ДНР" на Харьковщине
22 мая, 2020, 15:26
Работники контрразведки задержали в Харьковской области жителя оккупированного РФ Донецка из террористической организации "ДНР"
Об этом рассказали в пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мужчина входил в экипаж танка российских оккупационных сил.
"Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников. Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ", - говорится в сообщении.
В террориста изъяли так называемый военный билет "ДНР".
В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины - создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности (от 3 до 8 лет).
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