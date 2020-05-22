СБУ задержала танкиста "ДНР" на Харьковщине

22 мая, 2020, 15:26

Работники контрразведки задержали в Харьковской области жителя оккупированного РФ Донецка из террористической организации "ДНР"

Об этом рассказали в пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина входил в экипаж танка российских оккупационных сил.

"Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников. Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ", - говорится в сообщении.