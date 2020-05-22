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Espreso.tvОбществоСБУ задержала танкиста "ДНР" на Харьковщине

СБУ задержала танкиста "ДНР" на Харьковщине

Работники контрразведки задержали в Харьковской области жителя оккупированного РФ Донецка из террористической организации "ДНР"

Об этом рассказали в пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина входил в экипаж танка российских оккупационных сил.

"Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников. Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его при возвращении к незаконным вооруженным формированиям через границу с РФ", - говорится в сообщении.

В террориста изъяли так называемый военный билет "ДНР".

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины - создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности (от 3 до 8 лет).

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