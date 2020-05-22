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Espreso.tvОбществоСБУ продлила запрет въезда лидеру КПРФ Зюганову

СБУ продлила запрет въезда лидеру КПРФ Зюганову

За последний месяц Служба безопасности запретила въезд в Украину 41 иностранцу, в частности под продление на три года запрета на въезд попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

"Среди них (тех, кому запрещен въезд, - ред.): российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", - говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, на три года в Украине запрещен въезд российскому продюсеру Максиму Фадееву.

СБУ напоминает, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

 

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