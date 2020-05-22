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Espreso.tvОбществоС застенков террористов "МГБ ДНР" сбежал дважды пленный украинец Синченко

С застенков террористов "МГБ ДНР" сбежал дважды пленный украинец Синченко

Григорий Синченко совершил побег из "подвалов" террористов, которые задержали мужчину осенью 2019 года

Об этом сообщает " Укринформ ", которому о событии рассказала мать незаконно задержанного террористами Григория Синченко Татьяна Гулевская.

"По местному телеканалу новость о побеге, крутят в сводках" МВД ". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым ", - рассказала Гулевская.

Террористы демонстрируют фото украинского беглеца из застенков с ожогами от пыток на лице по телевидению.

Отметим, 25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

Как рассказывал бывший узник террористов, религиовед Игорь Козловский, сидящий в подвале вместе с Синченко, мысли о мести появились у Григория еще во время тюремного заключения в боевиков. Синченко не отказался от этой мысли и после освобождения во время "большого обмена".

В интервью "УП" иметь пленника вспоминала:

"Сначала сын был в Киеве, где прошел курс лечения. После ему дали комнату в модульном городке для переселенцев в Харькове. Приезжала к нему, привозила деньги, которые мы накопили, предлагала приобрести квартиру, но он отказался. Вспоминая время, проведенное в плену, он рассказывал, что порой ему больше всего хотелось умереть. Невозможно перенести боль - подводили ток к половому органу, [приходилось] по 6:00 висеть на наручниках, выдерживать сильные побои ".

Мать приводит слова сына: "Он говорил:" Они не люди, они издеваются и бьют ради удовольствия ". Он знал, на что шел. Он пережил очень жестокие пытки, умирал там" на подвале ". И тогда еще говорил: если выживу, то выйду и обязательно отомщу. Ты же видишь, сколько ребят погибло! сколько в Донецке кладбищ, сколько по всей Украине воинов без рук, без ног ... Почему я должен прятаться? "

В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.

Где находится беглец от террористов - неизвестно.

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