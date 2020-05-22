Россия следит за Трампом в рамках Договора об открытом небе, - Белый дом

22 мая, 2020, 11:11

Россия следила за местонахождением президента Дональда Трампа во время полетов над США, которые выполнялись в рамках Договора об открытом небе, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News .

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (резиденция Трампа) Кэмп-Дэвид или Бедминстер (город, в котором находится гольф-клуб Трампа - ред.). Так что они использовали договор не должным образом ", - отметил О'Брайен.

Ранее Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, указав основными причинами нарушения Договора со стороны России, а также заключение комиссии о нецелесообразности участия США в этой сделке.

Договор об открытом небе был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.