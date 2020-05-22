 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия следит за Трампом в рамках Договора об открытом небе, - Белый дом

Россия следит за Трампом в рамках Договора об открытом небе, - Белый дом


фото: reuters
Россия следила за местонахождением президента Дональда Трампа во время полетов над США, которые выполнялись в рамках Договора об открытом небе, заявил его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News .

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (резиденция Трампа) Кэмп-Дэвид или Бедминстер (город, в котором находится гольф-клуб Трампа - ред.). Так что они использовали договор не должным образом ", - отметил О'Брайен.

Ранее Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, указав основными причинами нарушения Договора со стороны России, а также заключение комиссии о нецелесообразности участия США в этой сделке.

Договор об открытом небе был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать