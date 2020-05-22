Работу метро в Киеве возобновят без температурного скрининга и ограничений количества пассажиров, - КГГА

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя: количество протестированных людей, количество свободных мест в больницах - должно быть не менее 50%, и третий показатель - количество больных на 100 тысяч населения . Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - сказал он.

Мондриевский также объяснил, как будет работать метро и какие будут ограничения. По его словам, проводить всем температурный скрининг невозможно. Однако дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

Он отметил, что ограничить число пассажиров в метро также невозможно, поэтому такого не будет. В отношении наземного транспорта, верхний предел - это количество сидячих мест.

Он напомнил, что с понедельника 25 мая в столице планируют открывать метрополитен. С 23 мая с 12 часов начинает работать в полном объеме наземный транспорт без режима пропусков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .