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Espreso.tvОбщество"Или человеческий фактор, или плохое качество": на Днепропетровщине проверяют результаты ПЦР-тестов

"Или человеческий фактор, или плохое качество": на Днепропетровщине проверяют результаты ПЦР-тестов


фото: reuters
Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины проверяет специальная комиссия, созданная Днепропетровским областным советом

Об этом сказал голова Днепропетровского областного совета Святослав Олейник, сообщает " Укринформ ".

"Создана комиссия, которая начала расследование и должна выяснить причины недостоверной статистики. Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки - теперь это устанавливают все компетентные органы. Наконец, все требуют ответа, чем на самом деле болеют люди, у которых нет симптомов, и болеют они вообще ", - сказал Олейник.

Подвергнуть сомнению результаты ПЦР-анализов, которые проводит Днепропетровский областной лабораторный центр, голову Днепропетровского облсовета заставил анализ ситуации по 12 мая.

"Мы сделали аналитический срез на 12 мая. Лишь 5% людей, у которых лабораторно был подтвержден COVID-19, обратились за помощью с теми или иными симптомами. Тогда по статистике было 550 больных. 82% из них - это люди, которых проверяли только потому, что они считались контактными ", - заявил Олийнык.

Он уверен, что данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять.

"Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. На сегодня у многих из подтвержденной болезнью нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавируса в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID-19, а кто - нет. Для этого нужно дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся ", - рассказал председатель облсовета.

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов в своей заметке в Facebook назвал действия вокруг лабораторных центров, в настоящее время проводят ПЦР-диагностику на COVID-19 диверсией.

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