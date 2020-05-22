"Увидимся в Гааге", - посол Украины в США резко ответил россиянам на заявления на конференции в ООН по Крыму
Свою реакцию на событие украинский дипломат Владимир Ельченко обнародовал в Twitter.
"Увидимся в Гааге, ребята", - ответил Ельченко на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова "давно сделали свой выбор".
See you in The Hague, guys! https://t.co/1jJOs1X5yB- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) May 22, 2020
Отметим, на конференции, организованной Россией, выступили заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала "Миллет", депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и ведущий российского телеканала "Крым 24" Александр Макарь.
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Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины.
Украинская миссия в ООН бойкотировала созванную Россией конференцию.
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