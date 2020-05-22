 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Увидимся в Гааге", - посол Украины в США резко ответил россиянам на заявления на конференции в ООН по Крыму

"Увидимся в Гааге", - посол Украины в США резко ответил россиянам на заявления на конференции в ООН по Крыму

Посол Украины в США Владимир Ельченко ответил на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи на конференции по Крыму, созванной РФ 21 мая

Свою реакцию на событие украинский дипломат Владимир Ельченко обнародовал в Twitter.

"Увидимся в Гааге, ребята", - ответил Ельченко на заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова "давно сделали свой выбор".

Отметим, на конференции, организованной Россией, выступили заместитель председателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала "Миллет", депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и ведущий российского телеканала "Крым 24" Александр Макарь.

Читайте также: 20 мая видеохостинг YouTube удалил три канала пропагандистов РФ - News-Front, Anna News и "Крым24" за нарушение условий использования сервиса

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины.

Украинская миссия в ООН бойкотировала созванную Россией конференцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать