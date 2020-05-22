"Приоритет - устранение технических барьеров в торговле": министр экономики обсудил с послом ЕС пересмотр Соглашения об ассоциации
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"В Украине введен адаптивный план выхода из карантина, который состоит из 5-ти этапов. Важен постоянный обмен опытом с другими странами по борьбе с коронавирусом, экономическому оздоровлению после COVID-19, поддержке бизнеса, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе с тем, несмотря на меры против пандемии, мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного экспорта с/х продукции на внешние рынки и обеспечения продовольственной безопасности", - отметил Петрашко.
По его словам, ЕС остается главным торговым партнером Украины. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 5,5% и составил $45,7 млрд.
"Мы надеемся начать обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот вопрос особенно актуален из-за непростой ситуации в международной торговле. Также приоритетным вопросом для нас является устранение технических барьеров в торговле с ЕС, мы готовы к заключению Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции", - сказал Петрашко.
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