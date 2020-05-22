"Несоблюдение этических норм и профстандартов": Комиссия по журналистской этике об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

22 мая, 2020, 18:18

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) выразила негативное отношение к форме и содержанию интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным

Об этом говорится на странице Комиссии по журналистской этике в Facebook.

"Комиссия по журналистской этике выражает негативное отношение к форме и содержанию интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. В частности к фактам несоблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Комиссия считает, что неспособность или нежелание интервьюера работать по профессиональным стандартам помешало ему убедительно раскрыть аудитории взгляды интервьюируемых", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что журналисты имеют право брать интервью у диктаторов, военных преступников, подозреваемых в тяжких международных преступлениях и других подобных лиц, которых негативно воспринимает и осуждает значительная часть или/и большинство аудитории. Иногда такие лица являются единственным источником получения общественно важной информации, что обосновывает необходимость разговора с ними.

"Однако, уточняют в комиссии, в таких случаях журналисты и редакции должны сохранять контроль над сообщениями, которые звучат в интервью, внимательно относиться к этическим вопросам, которые возникают при предоставлении трибуны таким персонам. Также это означает, что не стоит брать интервью у правонарушителей (в том числе террористов) в прямом эфире/вживую. Это общемировая практика, которую применяют медиа, дорожащие репутацией и доверием аудитории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнародования интервью, в социальных сетях распространялись угрозы физической расправы Дмитрию Гордону. В связи с этим КЖЭ заявляет, что неспособность и нежелание журналиста придерживаться этических принципов и стандартов, как и низкое качество опубликованных материалов, не должны быть основанием для угроз жизни и здоровью авторов материалов, не соответствующих общественным настроениям, а тем более для действий, направленных на расправу над такими людьми.

Сообщается, что журналист перестает выполнять свои основные функции, если он является агентом спецслужб. Поэтому вызывают осуждение неподтвержденные заявления Гордона о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами. Также КЖЭ осуждает возможность использования специалистов, работающих в медиасфере (в том числе и журналистов), спецслужбами в своих целях. Ведь таким образом аудиторию вводят в заблуждение относительно целей и способов осуществления журналистской деятельности, добавили в комиссии.

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