"Несоблюдение этических норм и профстандартов": Комиссия по журналистской этике об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Об этом говорится на странице Комиссии по журналистской этике в Facebook.
"Комиссия по журналистской этике выражает негативное отношение к форме и содержанию интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. В частности к фактам несоблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Комиссия считает, что неспособность или нежелание интервьюера работать по профессиональным стандартам помешало ему убедительно раскрыть аудитории взгляды интервьюируемых", - говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что журналисты имеют право брать интервью у диктаторов, военных преступников, подозреваемых в тяжких международных преступлениях и других подобных лиц, которых негативно воспринимает и осуждает значительная часть или/и большинство аудитории. Иногда такие лица являются единственным источником получения общественно важной информации, что обосновывает необходимость разговора с ними.
"Однако, уточняют в комиссии, в таких случаях журналисты и редакции должны сохранять контроль над сообщениями, которые звучат в интервью, внимательно относиться к этическим вопросам, которые возникают при предоставлении трибуны таким персонам. Также это означает, что не стоит брать интервью у правонарушителей (в том числе террористов) в прямом эфире/вживую. Это общемировая практика, которую применяют медиа, дорожащие репутацией и доверием аудитории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после обнародования интервью, в социальных сетях распространялись угрозы физической расправы Дмитрию Гордону. В связи с этим КЖЭ заявляет, что неспособность и нежелание журналиста придерживаться этических принципов и стандартов, как и низкое качество опубликованных материалов, не должны быть основанием для угроз жизни и здоровью авторов материалов, не соответствующих общественным настроениям, а тем более для действий, направленных на расправу над такими людьми.
Сообщается, что журналист перестает выполнять свои основные функции, если он является агентом спецслужб. Поэтому вызывают осуждение неподтвержденные заявления Гордона о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами. Также КЖЭ осуждает возможность использования специалистов, работающих в медиасфере (в том числе и журналистов), спецслужбами в своих целях. Ведь таким образом аудиторию вводят в заблуждение относительно целей и способов осуществления журналистской деятельности, добавили в комиссии.
- Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон провел интервью с Натальей Поклонской.
- Прокуратура АРК использует интервью экс-сотрудницы крымской прокуратуры, "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской в уголовном производстве против нее.
- Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему сделал интервью с Натальей Поклонской.
- 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины - 25-летнего Юрия Дьяковського и 19-летнего Юрия Поправка.
- Служба безопасности проведет проверку из-за интервью, которое Гордон взял у Гиркина (Стрелкова).
- Вечером 18 мая активисты собрались у офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным.
- Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
- В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.
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