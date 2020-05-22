"Компетенция Кабмина": Зеленский ответил на петицию с требованием отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ (МП)

22 мая, 2020, 22:12

Об этом сообщает Радио Свобода .

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины, Кабинет министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом... Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" Кабинет министров Украины является субъектом управления, определяющим объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе.