"Компетенция Кабмина": Зеленский ответил на петицию с требованием отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ (МП)
22 мая, 2020, 22:12
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вывести Киево-Печерскую лавру из аренды Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом
Об этом сообщает Радио Свобода .
"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины, Кабинет министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом... Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" Кабинет министров Украины является субъектом управления, определяющим объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе.
- 29 апреля петиция о расторжении договора аренды Киево-Печерского монастыря между государством и УПЦ МП и передачи его ПЦУ набрала 25 тыс. голосов .