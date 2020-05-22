 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Компетенция Кабмина": Зеленский ответил на петицию с требованием отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ (МП)

"Компетенция Кабмина": Зеленский ответил на петицию с требованием отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ (МП)


фото: www.slovoidilo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием вывести Киево-Печерскую лавру из аренды Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом

Об этом сообщает Радио Свобода .

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины, Кабинет министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом... Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" Кабинет министров Украины является субъектом управления, определяющим объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе.

  • 29 апреля петиция о расторжении договора аренды Киево-Печерского монастыря между государством и УПЦ МП и передачи его ПЦУ набрала 25 тыс. голосов .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать