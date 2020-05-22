"Хочу видеть изменения, пока жив": основатель Twitter пообещал раздать все свои деньги до конца жизни на благотворительность

22 мая, 2020, 16:45

Основатель и глава компании Twitter Джек Дорси рассказал, что до конца жизни хочет отдать все свои деньги на благотворительность

Об этом он сообщил в подкасте экс-претенденту на пост президента США Эндрю Яну, пишет CNBC .

"Я живу по принципу, что все связано, поэтому если кому-то больно, мне тоже больно. Я хочу быть уверен, что делаю все, что могу, чтобы помогать через работу моих компаний, через личные пожертвования. Я хочу отдать все свои деньги в течение жизни. Я хочу видеть изменения, пока жив", - сказал Дорси.

Отметим, в апреле он объявил, что пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.

Тогда Дорси сказал, что пожертвует капиталом в кампании Square, чтобы помочь организациям, которые изучают коронавирус.

По состоянию на 21 мая миллиардер направил более $85 млн разным организациям - о пожертвованиях он отчитывается в отдельном Google-документе.

Сейчас состояние Джека Дорси оценивают в $4,9 млрд, он занимает 413-е место в рейтинге самых богатых людей мира.