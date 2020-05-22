 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПродюсер "Аватара" объявил о возобновлении работы над сиквелом

Продюсер "Аватара" объявил о возобновлении работы над сиквелом


фото: youtube
Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау показал новое фото со съемочной площадки и объявил о возобновлении работы над продолжением, после прекращения съемок из-за коронавируса

Об этом свидетельствует фото опубликовано в Instagram.

На снимке изображена высокоскоростной корабль "Матадор" (внизу) и гидроцикл "Пикадор" (вверху).

Съемки "Аватара 2" возобновятся на следующей неделе - они проходят в Новой Зеландии, где правительство разрешило киноиндустрии вернуться к работе.

Отметим, выход фильма "Аватар 2" было запланировано на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Ео. Еще три фильма "Аватар" должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.

Недавно также были представлены кадры во время работы Джеймса Кэмерона над подводными сценами. А также фото с актерами Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэмом Вортингтоном и Клиффом Кертисом, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать