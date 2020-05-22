Продюсер "Аватара" объявил о возобновлении работы над сиквелом
Об этом свидетельствует фото опубликовано в Instagram.
На снимке изображена высокоскоростной корабль "Матадор" (внизу) и гидроцикл "Пикадор" (вверху).
Съемки "Аватара 2" возобновятся на следующей неделе - они проходят в Новой Зеландии, где правительство разрешило киноиндустрии вернуться к работе.
Отметим, выход фильма "Аватар 2" было запланировано на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Ео. Еще три фильма "Аватар" должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.
Недавно также были представлены кадры во время работы Джеймса Кэмерона над подводными сценами. А также фото с актерами Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэмом Вортингтоном и Клиффом Кертисом, которые отдыхают в специальном бассейне после подводных съемок.
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