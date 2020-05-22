Пробное ВНО состоится 15 и 17 июня: будут допускать лишь в масках
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, ссылаясь на приказ Украинского центра оценивания качества образования.
Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО по 1 июня.
Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии: оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.); приглашения-пропуска; средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).
Основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня - 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.
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