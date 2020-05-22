Премьер Новой Зеландии предлагает перейти на 4-дневную рабочую неделю

22 мая, 2020, 15:35

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила сократить рабочую неделю до 4 дней

Об этом она сказала во время прямого эфира в Facebook, передает Guardian .

Ардерн отметила, что после пандемии коронавируса люди знают гораздо больше об эффективности удаленной работы.

"Многие предлагали перейти на 4-дневную рабочую неделю. В конце концов, это решение работодателей и работников", - сказала премьер Новой Зеландии.

Как пояснила Ардерн, 60% доходов от туризма Новой Зеландии приходится на путешествия внутри страны.

Выделив работникам один дополнительный день для путешествий, премьер планирует поднять экономику после карантина.