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Espreso.tvОбществоПланируем проводить ПЦР-тестирование в центрах борьбы с ВИЧ, - Степанов

Планируем проводить ПЦР-тестирование в центрах борьбы с ВИЧ, - Степанов


фото: reuters
Министерство здравоохранения планирует проводить ПЦР-тестирование в лабораториях центров борьбы с ВИЧ и Госпромпотребслужбы

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает Эспрессо.TV .

"Мы уже договорились с производителями лабораторий, которые установлены в центрах борьбы с ВИЧ, для того, чтобы там тоже проводить ПЦР-тестирования. То есть то диагностическое оборудование позволяет проводить ПЦР-тестирования. Сейчас происходит настройка этого оборудования и мы начнем проводить тестирование на нем" , - сказал Степанов.

МЗ обратился и к Госпромпотребслужбе, чтобы на оборудовании, которое установлено у них в лабораториях тоже проводить ПЦР-тестирования.

"Думаю, что сегодня уже будет принято соответствующее решение, и мы начнем тестирование в этих лабораториях", - сказал министр.

По его словам, такие шаги могут существенно увеличить количество ПЦР-тестирования.

В то же время Степанов отметил, что на сегодня в Украине проводится ежедневно от 8 до 9000 тестирований методом ПЦР.

"То есть это те возможности и мощности наших лабораторий, которые на сегодняшний день задействованы. Но у нас есть четкая стратегия по расширению ПЦР тестирования. Если вы посмотрите, то мы смогли нарастить за полтора месяца из 700 тестов в сутки до почти 9000 тестов в сутки . И мы идем дальше ", - подчеркнул министр.

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