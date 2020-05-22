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Espreso.tvОбществоОтсидела 4 года, родив в тюрьме: Малайзия отпустила украинку, приговоренную к пожизненному за контрабанду наркотиков

Отсидела 4 года, родив в тюрьме: Малайзия отпустила украинку, приговоренную к пожизненному за контрабанду наркотиков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которую посадили в Малайзии по обвинению в перевозке наркотиков, вернулась домой

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

Глава МИД отметил, что после почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой.

"13 мая 2020 года Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - сообщил Кулеба.

В 2015 году, в международном аэропорту на острове Пинанг, ее задержали. Работники таможни обнаружили 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада, которые она везла с собой.

На момент задержания Клавдия Лопаткина была беременна и родила девочку в тюрьме.

В декабре 2017 года ее оправдали, но сторона обвинения подала апелляцию, и ее приговорили к смертной казни (повешение). Но, благодаря работе украинских дипломатов и правоохранителей, меру пресечения изменили на пожизненное заключение.

В 2018 году гражданка Украины Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков.

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