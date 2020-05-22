Отсидела 4 года, родив в тюрьме: Малайзия отпустила украинку, приговоренную к пожизненному за контрабанду наркотиков
Об этом Кулеба сообщил в Facebook.
Глава МИД отметил, что после почти пяти лет пребывания за решеткой в Малайзии гражданка Украины Клавдия Лопаткина вернулась домой.
"13 мая 2020 года Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине", - сообщил Кулеба.
На момент задержания Клавдия Лопаткина была беременна и родила девочку в тюрьме.
В декабре 2017 года ее оправдали, но сторона обвинения подала апелляцию, и ее приговорили к смертной казни (повешение). Но, благодаря работе украинских дипломатов и правоохранителей, меру пресечения изменили на пожизненное заключение.
В 2018 году гражданка Украины Клавдию Лопаткину приговорили к пожизненному заключению за перевозку наркотиков.
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