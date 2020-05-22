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Espreso.tvОбществоОпять пропал: Ким Чен Ын не появлялся на публике 3 недели

Опять пропал: Ким Чен Ын не появлялся на публике 3 недели


фото: reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели, последний раз его видели 1 мая

Об этом сообщили чиновники в Южной Корее, пишет Yonhap.

"Соответствующие органы внимательно следят за этим", - заявили в южнокорейском министерстве.

Там напомнили, что в январе уже был период, когда Ким Чен Ын также не появлялся 21 день.

Последнее исчезновение северокорейского лидера произошло в апреле на фоне пандемии коронавируса.

В СМИ появились слухи о его тяжелом заболевании или смерти. Японские журналисты говорили, что Ким Чен Ын находится "в вегетативном состоянии", а американские - что лидер КНДР неудачно перенес операцию. В то же время в руководстве Южной Кореи сообщали, что лидер КНДР чувствует себя хорошо.

Подозрения о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына появились в СМИ после того, как 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

2 мая южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней.

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