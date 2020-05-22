ООН: разрыв договоренностей между США и РФ может спровоцировать гонку вооружений

22 мая, 2020, 13:29

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора об открытом небе

Об этом сообщает Голос Америки .

По словам Дюжаррика, разрыв действующих между Россией и США соглашений в области контроля над вооружениями может привести к опасным последствиям. В ООН не исключают новой гонки вооружений.

"Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без всякой замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, что ведет к возможным просчетам", - заявил он во время видеоконференции с журналистами.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил , что США выйдут из Договора по открытому небу из-за несоблюдения его Россией.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.