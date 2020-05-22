Официальный курс: гривня стремительно провалилась
22 мая, 2020, 09:22
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 18 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 22 мая официальный курс установлен на уровне 26,77 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро. По состоянию на 21 мая курс был 29,14 гривни.
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