Официальный курс: гривня стремительно провалилась

22 мая, 2020, 09:22

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 18 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 22 мая официальный курс установлен на уровне 26,77 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро. По состоянию на 21 мая курс был 29,14 гривни.