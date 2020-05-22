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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня стремительно провалилась

Официальный курс: гривня стремительно провалилась

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 18 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 22 мая официальный курс установлен на уровне 26,77 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро. По состоянию на 21 мая курс был 29,14 гривни.

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