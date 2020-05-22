Обжалование "антиколомойского" закона в КСУ не повлияет на транш МВФ, - Гетманцев

22 мая, 2020, 16:29

Обжалование закона о банках в Конституционном суде, скорее всего, не повлияет на получение транша от Международного валютного фонда

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире одного из каналов, сообщает Укринформ.

"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но на подписание самого меморандума (с МВФ) и получение первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничего", - сказал Гетманцев .