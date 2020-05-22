 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбжалование "антиколомойского" закона в КСУ не повлияет на транш МВФ, - Гетманцев

Обжалование "антиколомойского" закона в КСУ не повлияет на транш МВФ, - Гетманцев


фото: 5.ua
Обжалование закона о банках в Конституционном суде, скорее всего, не повлияет на получение транша от Международного валютного фонда

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире одного из каналов, сообщает Укринформ.

"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но на подписание самого меморандума (с МВФ) и получение первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничего", - сказал Гетманцев .

  • Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый антиколомойский закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
  • 21 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках и передал президенту.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.
     
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать