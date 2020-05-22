Обжалование "антиколомойского" закона в КСУ не повлияет на транш МВФ, - Гетманцев
22 мая, 2020, 16:29
Обжалование закона о банках в Конституционном суде, скорее всего, не повлияет на получение транша от Международного валютного фонда
Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире одного из каналов, сообщает Укринформ.
"Не могу дать гарантию, что это никак не повлияет в будущем. Возможно, в будущем и повлияет. Но на подписание самого меморандума (с МВФ) и получение первого транша, то уже с большой вероятностью на это не повлияет ничего", - сказал Гетманцев .
- Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый антиколомойский закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
- 21 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках и передал президенту.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.
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