Новый всплеск коронавируса: 2 дня подряд в мире фиксируют более 100 тыс. инфицированных за сутки

22 мая, 2020, 17:59

Количество случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на 11:00 22 мая превысило 5 209 тыс.

Более 335 тыс. пациентов умерли, свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные университета Джона Хопкинса.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (1 621 669) - количество умерших в стране превысило 96 тыс .;

Россия (326 448)

Бразилия (312 074)

Испания (280 117)

Великобритания (250 908).

Италия занимает шестое место (228 006 больных в целом), далее следуют Франция (181 826) и Германия (179 156).

Замыкают топ-10 мировых центров болезни Турция (153 548) и Иран (131 652).

Всего в мире сейчас наблюдается очередной всплеск заболеваемости: по данным страницы Worldometer, последние двое суток ежедневное число новых случаев инфицирования превышало 100 тыс. (а по итогам 21 мая даже достигло 107 тыс., что является суточным рекордом с начала пандемии).

Последний раз более 100 тыс. новых больных за сутки в мире было зарегистрировано 24 апреля.

Более 2 098 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 335 тыс.

Среди них значительная часть приходится на США (96 377 жертв), Великобританию (36 042) и Италию (32 486).