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Espreso.tvОбществоНесмотря на кризис: Китай существенно увеличит военные расходы

Несмотря на кризис: Китай существенно увеличит военные расходы


фото: reuters
На нужды обороны проектом бюджета Китая предусмотрено выделить 1 трлн 258 млрд юаней (178,16 млрд долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщает Economic Times .

Проект должен быть утвержден на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Как заявил официальный представитель сессии ВСНП Чжан Есуй, расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, "значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

"Если же сравнить расходы Китая с расходами первой в военном отношении государства, то в 2019 году китайские расходы составляли лишь 1/3 часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит 1/17 часть", - сказал чиновник.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что к 2020 году из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса, цели роста ВВП страны не устанавливаются.

Такие шаги происходят на фоне резкого обострения отношений между Пекином и Соединенными Штатами. Вашингтон обвиняет Китай в замалчивании информации о коронавирусе, что привело к нынешним масштабам пандемии.

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