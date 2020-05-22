НБУ разрешит удаленный доступ к данным кредитного реестра

22 мая, 2020, 18:42

Национальный банк Украины планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины планирует предоставить удаленный доступ к своему кредитному реестру. В условиях карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям - населению и юридическим лицам - получить информацию по кредитному реестру Национального банка удобнее и быстрее", - говорится в сообщении.

Следовательно, заявитель сможет получить информацию через запрос к поисковой системе кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме с личной КЭП, юридическое лицо - квалифицированной электронной подписью своего руководителя. При этом заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

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