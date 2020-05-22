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Espreso.tvОбществоНАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу

НАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу


фото: reuters
В пятницу, 22 мая, послы Североатлантического альянса намерены провести экстренное совещание в связи с выходом США из Договора по открытому небу

Об этом сообщает Straits Times.

По словам источника, послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора по открытому небу с Россией.

Также на встрече должны проанализировать последствия решения Трампа.

21 мая администрация президента США Дональда Трампа сообщила странам-партнерам о решении выйти из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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