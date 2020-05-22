НАТО созывает экстренное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Об этом сообщает Straits Times.
По словам источника, послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора по открытому небу с Россией.
Также на встрече должны проанализировать последствия решения Трампа.
21 мая администрация президента США Дональда Трампа сообщила странам-партнерам о решении выйти из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут делать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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