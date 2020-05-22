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Espreso.tvОбществоНацсовет проверит ZIK из-за показа концерта российского НТВ

Нацсовет проверит ZIK из-за показа концерта российского НТВ

21 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK из-за показа 9 мая в вечернем прайме концерта "Белые журавли", посвященного Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

По данным мониторинга, ZIK показывал концерт без указания имени автора/авторов, названия и адреса производителя программы.

Однако регулятор зафиксировал также, что в настоящее время на официальном сайте российского телеканала НТВ в интернете была размещена полная версия концерта, маркированная как "производство ООО "Фридом" аудиотелекомпания НТВ".

Указом президента Украины в 2018 году телекомпания НТВ была внесена в санкционный перечня. В частности, санкции запрещают ей использовать украинские телекоммуникационные сети.

Выяснение этого вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Национальный совет обратится письмом в Службу безопасности Украины относительно идентификации указанной программы и технической возможности распространять в Украине российской компанией НТВ ее программы с применением украинских телекоммуникационных средств вещания.

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