Нацсовет проверит ZIK из-за показа концерта российского НТВ
Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.
По данным мониторинга, ZIK показывал концерт без указания имени автора/авторов, названия и адреса производителя программы.
Однако регулятор зафиксировал также, что в настоящее время на официальном сайте российского телеканала НТВ в интернете была размещена полная версия концерта, маркированная как "производство ООО "Фридом" аудиотелекомпания НТВ".
Указом президента Украины в 2018 году телекомпания НТВ была внесена в санкционный перечня. В частности, санкции запрещают ей использовать украинские телекоммуникационные сети.
Выяснение этого вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Национальный совет обратится письмом в Службу безопасности Украины относительно идентификации указанной программы и технической возможности распространять в Украине российской компанией НТВ ее программы с применением украинских телекоммуникационных средств вещания.
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