Нацсовет проверит ZIK из-за показа концерта российского НТВ

22 мая, 2020, 22:29

21 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK из-за показа 9 мая в вечернем прайме концерта "Белые журавли", посвященного Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

По данным мониторинга, ZIK показывал концерт без указания имени автора/авторов, названия и адреса производителя программы.

Однако регулятор зафиксировал также, что в настоящее время на официальном сайте российского телеканала НТВ в интернете была размещена полная версия концерта, маркированная как "производство ООО "Фридом" аудиотелекомпания НТВ".

Указом президента Украины в 2018 году телекомпания НТВ была внесена в санкционный перечня. В частности, санкции запрещают ей использовать украинские телекоммуникационные сети.

Выяснение этого вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Национальный совет обратится письмом в Службу безопасности Украины относительно идентификации указанной программы и технической возможности распространять в Украине российской компанией НТВ ее программы с применением украинских телекоммуникационных средств вещания.