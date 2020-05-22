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Espreso.tvОбществоНа одесской трассе под Жашковом произошла тройная ДТП, четверо погибших

На одесской трассе под Жашковом произошла тройная ДТП, четверо погибших


фото: КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР"
22 мая на одесской трассе под Жашковом Черкасской области произошла тройная ДТП, четверо погибших, еще четверо травмированы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Жашковском районе на 150 км автомобильной дороги М 05 Киев - Одесса столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП четыре человека погибли на месте происшествия и еще четыре человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы в больницы", - говорится в сообщении.

Четыре спасатели вынуждены были доставать тела погибших из искореженных автомобилей спецтехнкою.

Подробнее о трагическом событии сообщают в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор": авария произошла возле села Маша, что на Жашкивщини. На 152-м километре трассы Киев-Одесса в смертельном лобовом столкновении сошлись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. На момент аварии в в автомобиле ВАЗ находилось шесть человек.

В результате удара в автомобиле ВАЗ на месте погибли 6-летний мальчик, двое мужчин 30-38-ми лет и женщина такого же возраста. С непрерывным мониторингом важных функций организма бригада екстренкы доставила в реанимационное отделение Жашковского ЦРБ 4-летнюю девочку без сознания. Также еще одна бригада транспортировала женщину 30-35 лет до Уманской ЦРБ. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

С внедорожника к Жашковского ЦРБ специалисты экстренки доставили 4-летнюю девочку и 11-летнего мальчика с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.

Фотографии - КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор":

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