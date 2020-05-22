На одесской трассе под Жашковом произошла тройная ДТП, четверо погибших
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В Жашковском районе на 150 км автомобильной дороги М 05 Киев - Одесса столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП четыре человека погибли на месте происшествия и еще четыре человека с травмами средней степени тяжести госпитализированы в больницы", - говорится в сообщении.
Четыре спасатели вынуждены были доставать тела погибших из искореженных автомобилей спецтехнкою.
Подробнее о трагическом событии сообщают в КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор": авария произошла возле села Маша, что на Жашкивщини. На 152-м километре трассы Киев-Одесса в смертельном лобовом столкновении сошлись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. На момент аварии в в автомобиле ВАЗ находилось шесть человек.
В результате удара в автомобиле ВАЗ на месте погибли 6-летний мальчик, двое мужчин 30-38-ми лет и женщина такого же возраста. С непрерывным мониторингом важных функций организма бригада екстренкы доставила в реанимационное отделение Жашковского ЦРБ 4-летнюю девочку без сознания. Также еще одна бригада транспортировала женщину 30-35 лет до Уманской ЦРБ. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
С внедорожника к Жашковского ЦРБ специалисты экстренки доставили 4-летнюю девочку и 11-летнего мальчика с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами.
Фотографии - КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор":
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