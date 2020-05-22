На Киевщине, в пансионате для престарелых, произошла вспышка коронавируса - восемь больных

22 мая, 2020, 18:31

В частном пансионате для престарелых в селе Зазимье Киевской области, зафиксирована вспышка COVID-19 - восемь инфицированных

Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена Украины в Telegram.

Сейчас коронавирусную болезнь подтвердили у 8 человек.

"По состоянию на 22 мая в учреждении находятся 19 подопечных и 4 человека персонала, подтверждены 8 случаев инфекционного заболевания. Пансионат закрыт для посетителей. В течение 36 суток персонал бессменно работает в условиях изоляции", - говорится в сообщении.

По словам администратора заведения Богдана Даниленко, "пансионат нуждается в помощи от государственных органов власти по получению четкого алгоритма действий в данной ситуации".

Отмечается, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами пансионат обеспечен, однако отсутствуют изоляционные костюмы для персонала.

"По словам директора заведения, с начала вспышки инфекции пансионатом были приобретены быстрые тесты, которые проводились трижды со всеми подопечными и персоналом, дважды брались анализы у 3 человек медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена сообщили, что по результатам дистанционного мониторинга ситуации будет направлено письмо Киевской областной государственной администрации.

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