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Espreso.tvОбществоНа Донбассе за день - 10 обстрелов со стороны оккупантов, ранено украинский военный

На Донбассе за день - 10 обстрелов со стороны оккупантов, ранено украинский военный

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли украинские войска

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометив разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия.

 

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