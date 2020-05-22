На Донбассе за день - 10 обстрелов со стороны оккупантов, ранено украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - из гранатометов различных систем, стрелкового оружия а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Украинских защитников у Чермалыка, Водяного и Песков враг обстрелял из гранатометив разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия.
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