На Буковине уже заполнены больницы первой и второй волны, - заместитель Степанова
22 мая, 2020, 11:28
В Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены
Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Укринформ .
"В каждой области есть определенные больницы Департаментом здравоохранения. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны больницы заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкой ", - сказала она.
Микичак отметила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.
- Министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов 21 мая посетили с рабочей поездкой Черновицкую область.
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