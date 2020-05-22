На Буковине уже заполнены больницы первой и второй волны, - заместитель Степанова

22 мая, 2020, 11:28

В Черновицкой области определенные для приема больных с COVID-19 больницы первой и второй волны уже заполнены

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Укринформ .

"В каждой области есть определенные больницы Департаментом здравоохранения. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны больницы заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкой ", - сказала она.

Микичак отметила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.