МЗ перенесло аттестацию врачей в этом году

22 мая, 2020, 19:16

Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе в 2020 году аттестаций на проверку знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания "врач-специалист", "провизор-специалист" на период карантина

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что благодаря этому медицинским работникам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были задействованы в предоставлении медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", - сообщила Микичак.

Заместитель министра здравоохранения отметила, что Минздрав утвердил табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

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