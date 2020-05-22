МЗ перенесло аттестацию врачей в этом году
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает пресс-служба МОЗ.
Отмечается, что благодаря этому медицинским работникам можно не беспокоиться о том, что срок действия их аттестации закончился, а из-за эпидемии они не могут его восстановить.
"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были задействованы в предоставлении медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", - сообщила Микичак.
Заместитель министра здравоохранения отметила, что Минздрав утвердил табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.
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