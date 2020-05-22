МИД запускает платформу по координации международных усилий для освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных

22 мая, 2020, 21:28

МИД Украины запускает платформу по координации международных усилий для освобождения удерживаемых Россией по политическим мотивам украинцев

Об этом сообщили в МИД Украины, передает "Европейская правда".

"Проблематика политзаключенных должна оставаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в нашем диалоге с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения - усиливаться. С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивов граждан Украины", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что на фоне новых задержаний, приговоров и попыток России злоупотреблять институтами ООН для легитимизации аннексии Крыма международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых в РФ украинцев, необходимо придать новый импульс.

Предполагается, что участниками платформы будут представители государственных органов, в компетенцию которых входит оказание помощи, защита прав и освобождение незаконно удерживаемых украинцев, а также представители неправительственных правозащитных организаций, объединений родственников политзаключенных и Меджлиса крымскотатарского народа.

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