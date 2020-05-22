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Espreso.tvОбществоМИД запускает платформу по координации международных усилий для освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных

МИД запускает платформу по координации международных усилий для освобождения удерживаемых Россией украинских политзаключенных

МИД Украины запускает платформу по координации международных усилий для освобождения удерживаемых Россией по политическим мотивам украинцев

Об этом сообщили в МИД Украины, передает "Европейская правда".

"Проблематика политзаключенных должна оставаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в нашем диалоге с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения - усиливаться. С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивов граждан Украины", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что на фоне новых задержаний, приговоров и попыток России злоупотреблять институтами ООН для легитимизации аннексии Крыма международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых в РФ украинцев, необходимо придать новый импульс.

Предполагается, что участниками платформы будут представители государственных органов, в компетенцию которых входит оказание помощи, защита прав и освобождение незаконно удерживаемых украинцев, а также представители неправительственных правозащитных организаций, объединений родственников политзаключенных и Меджлиса крымскотатарского народа.

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